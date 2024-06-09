Закир Гасанов о минном загрязнении Азербайджана

Минами загрязнено более 12 процентов территории Азербайджана, заявил министр обороны Закир Гасанов в ходе встречи с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.

Говоря о проделанной работе на освобожденных территориях после Отечественной войны, министр отметил, что заминировано более 12 процентов территории Азербайджана.

Было отмечено, что в результате взрыва мин пострадал 361 мирный житель и военнослужащий, из них 68 погибли.