Закир Гасанов о минном загрязнении Азербайджана
Минами загрязнено более 12 процентов территории Азербайджана, заявил министр обороны Закир Гасанов в ходе встречи с министром обороны Грузии Ираклием Чиковани.
Говоря о проделанной работе на освобожденных территориях после Отечественной войны, министр отметил, что заминировано более 12 процентов территории Азербайджана.
Было отмечено, что в результате взрыва мин пострадал 361 мирный житель и военнослужащий, из них 68 погибли.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!