Около четырех тысяч учителей не прошли пересертификации

8 июня состоялась пересертификация педагогов, в которой приняли участие 7 296 учителей. По предварительным итогам, в этом году 3 424 учителя начальных классов и 485 учителей азербайджанского языка и литературы не набрали соответствующий проходной балл на тестовом этапе пересертификации.

Прием обращений, связанных с пересертификацией, будет проводиться 10-13 июня. Учителя могут подать свои заявки, войдя в раздел «Сертификация» платформы портала.edu.az.

Вопросы, используемые Институтом образования во время пересертификации учителей начальных классов, будут представлены общественности.

Кроме того, с сегодняшнего дня в региональных управлениях образования с педагогами, не прошедшими пересертификации, начала работать комиссия, чтобы поэтапно оценивать их социальный статус и выяснять, можно ли им обеспечить альтернативное рабочее место.

В сертификации, организованной в 2022 и 2023 годах, приняли участие 31 227 учителей начальных классов и 9 247 учителей азербайджанского языка и литературы. Зарплата 8 410 учителей, прошедших сертификацию, была увеличена на 35%, а зарплата 23 538 учителей - на 10%.

Для учителей азербайджанского языка и литературы, не набравших проходной балл на сертификационном экзамене, состоявшемся в 2023 году, Институтом образования были организованы тренинги.