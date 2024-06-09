Евро обвалился после выборов в Европарламент

Курс евро по отношению к доллару снизился после решения президента Франции Эммануэля Макрона объявить досрочные парламентские выборы после поражения на выборах в ЕС от ультраправых. Евро упал на 0,5% до месячного минимума 1,0764 доллара, пишет Reuters.

«Вероятно, это несколько плохая новость для рынков. Это приносит неожиданный элемент неопределенности», - отметил главный экономист Berenberg Хольгер Шмидинг.

По мнению экспертов, инвесторы могут также начать сомневаться в решимости Европы по более тесной налогово-бюджетной и финансовой интеграции. Трейдерам также придется учитывать политическую неопределенность в своих ставках. Это можно рассматривать как удар по зарождающимся позитивным настроениям относительно евро, которые начали доминировать на валютных рынках в последние недели.

Европейский центральный банк на прошлой неделе впервые за пять лет снизил процентные ставки, а в этом году валюта упала почти на 2,5% по отношению к доллару, главным образом из-за относительных перспектив снижения процентных ставок в еврозоне и США.