Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова подсудимая дала показания. Она заявила, что не согласна с предъявленным ей обвинением, что невиновна и не совершала никаких преступлений: «Следствие велось предвзято. В 2018 году было объявлено, что в офисе юридической консультации будет проведена проверка. Был составлен акт, проведена проверка. Руководство Коллегии адвокатов и члены дисциплинарной комиссии предложили назначить Сардара Гасымова руководителем офиса. Сказали, чтобы я передала ему документы. Я возразила, ответив, что руководителем может быть только тот, кто проработал в консультации два года. Предложила Тофика Асланова, но они не согласились. Все это есть в материалах дела. Впоследствии Гасымов был назначен руководителем. Мне поручили найти офис для индивидуальной адвокатской деятельности. Когда меня спросили, передала ли я документы Сардару, сказала, что необходим акт приема-передачи. Но мне ответили, что в этом нет необходимости. Я нашла себе новый офис для работы в качестве индивидуального адвоката. Позже передала документы и ключ от сейфа Сардару».

В продолжение своих показаний бывший руководитель юридической консультации указала, что у нее было много дел, поэтому фактически она не занималась руководством: «Материалы дела были сфальсифицированы. Все суммы в списке завышены. Я никому не выписывала зарплату. Этим занимался бухгалтер. На протяжении следствия и судебного разбирательства я не признавалась виновной. Даже когда я была больна, они указали, что я уклоняюсь от суда».

Сюмбюля Алиева также упомянула о смерти Сардара Гасымова, который был назначен руководителем офиса юридической консультации №1 после нее, отметив, что он скончался в приемной Главного управления по борьбе с коррупцией.

Судебный процесс продолжится 13 июня.