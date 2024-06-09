«Не согласна, не виновна»: адвоката Сюмбюлю Алиеву обвиняют в растрате 100 тысяч из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям состоялось очередное заседание по уголовному делу в отношении бывшего руководителя офиса юридической консультации №1 Коллегии адвокатов Сюмбули Алиевой.
Как сообщает корреспондент haqqin.az, на процессе под председательством судьи Махмуда Агаларова подсудимая дала показания. Она заявила, что не согласна с предъявленным ей обвинением, что невиновна и не совершала никаких преступлений: «Следствие велось предвзято. В 2018 году было объявлено, что в офисе юридической консультации будет проведена проверка. Был составлен акт, проведена проверка. Руководство Коллегии адвокатов и члены дисциплинарной комиссии предложили назначить Сардара Гасымова руководителем офиса. Сказали, чтобы я передала ему документы. Я возразила, ответив, что руководителем может быть только тот, кто проработал в консультации два года. Предложила Тофика Асланова, но они не согласились. Все это есть в материалах дела. Впоследствии Гасымов был назначен руководителем. Мне поручили найти офис для индивидуальной адвокатской деятельности. Когда меня спросили, передала ли я документы Сардару, сказала, что необходим акт приема-передачи. Но мне ответили, что в этом нет необходимости. Я нашла себе новый офис для работы в качестве индивидуального адвоката. Позже передала документы и ключ от сейфа Сардару».
В продолжение своих показаний бывший руководитель юридической консультации указала, что у нее было много дел, поэтому фактически она не занималась руководством: «Материалы дела были сфальсифицированы. Все суммы в списке завышены. Я никому не выписывала зарплату. Этим занимался бухгалтер. На протяжении следствия и судебного разбирательства я не признавалась виновной. Даже когда я была больна, они указали, что я уклоняюсь от суда».
Сюмбюля Алиева также упомянула о смерти Сардара Гасымова, который был назначен руководителем офиса юридической консультации №1 после нее, отметив, что он скончался в приемной Главного управления по борьбе с коррупцией.
Судебный процесс продолжится 13 июня.
Согласно обвинению, Сюмбуля Алиева не перечислила в государственный бюджет суммы, подлежащие уплате в качестве социальных взносов и взносов в пенсионный фонд с доходов адвокатов юридической консультации, присвоив их. По делу зарегистрирован ущерб, превышающий 100 тысяч манатов. Против нее выдвинуто обвинение по статье 179.3.2 (присвоение или растрата, причинившая значительный ущерб) УК Азербайджана. По делу признаны потерпевшими Госфонд социальной защиты, Государственная налоговая служба при Министерстве экономики и президиум Коллегии адвокатов. Адвокатская деятельность С.Алиевой приостановлена до вступления приговора в законную силу.