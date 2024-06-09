Макрон спрашивает Байдена: «Надолго ли? Надолго ли?»

Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 19:08

Президент США Джо Байден закончил свой пятидневный визит во Францию, который был приурочен к 80-ой годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Во время переговоров американского лидера с французским президентом Эммануэлем Макроном обсуждались главным образом наиболее острые вопросы современности. У Байдена это был единственный зарубежный визит в год выборов. Этим он подчеркнул значимость альянса Америки и Западной Европы, который становится еще более насущным сейчас, когда в мире идут две войны — в Украине и в секторе Газа. Байден и Макрон продемонстрировали единое отношение к этим двум глобальным конфликтам даже при их «булькающих» расхождениях. Посмотрим, где же это «булькает»?

В отношении Украины мнения двух лидеров совпадают на 90 процентов. Макрон поблагодарил Байдена за ту роль, которую его страна играет в отражении российской агрессии. Джо Байден вновь подчеркнул важность принятия после шести месяцев паралича в Конгрессе пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов. За день до переговоров оба лидера встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Байден извинился перед ним за задержку с военной помощью, но заявил, что США будут продолжать всемерно помогать Украине, и это является для Америки «обязательством». Однако в вопросе о том, до какой степени и в каком формате «будут там» США и Франция, есть некоторые разногласия. Макрон, если судить по ряду французских источников, собирался во время торжеств в Нормандии объявить о своем плане направить в Украину несколько сот военнослужащих, чтобы оказать помощь украинцам в создании новых моторизованных бригад и разминировании территории. Но пока этот план не приобрел конкретных очертаний. Связано это с крайне прохладной реакцией на него Белого дома, который уже несколько раз заявил, что не собирается посылать в Украину американских солдат, и эта позиция его не изменится.

Макрон, тем не менее, намерен продолжать обсуждение с другими странами-членами НАТО о создании коалиции, которая отправит военнослужащих для обучения ВСУ, и сказал, что детали этого плана «будут известны в ближайшие дни». Французский президент имеет в виду начинающийся на этой неделе саммит «Большой семерки» в Италии, где он продолжит свой диалог с Байденом и другими лидерами стран членов НАТО. Правда, ему будет серьезно препятствовать участие в подготовке досрочных выборов в законодательное собрание Франции, о чем он объявил накануне. А вот о чем договорились Байден с Макроном, уже без всякого «булькания», стал вопрос об использовании в интересах Украины дохода с замороженных российских активов. До этого несколько западноевропейских стран крайне неоднозначно относились к этой идее. А когда в воскресенье Байдена спросили, пришли ли они с Макроном к общему знаменателю по этому вопросу, он ответил: «Да, и да». Сейчас средства российского Центробанка в размере 280.9 миллиардов долларов заморожены, и большая часть из них хранится в странах Западной Европы. Доходы с них составляют от 2.5 до 3.5 миллиардов в год и, как подсчитали авторы этой идеи, их будет вполне достаточно, чтобы оплачивать уже одобренный кредит Украине в размере 50 миллиардов долларов. Таким образом, у Украины будут финансовые средства на весь 2025 год и, возможно, еще дольше. В поддержку конфискации этих активов выступают в США все - и демократы и республиканцы. Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявил в интервью CBS, что он просто настаивает на конфискации российских активов и передаче средств на помощь Украине. По словам Грэма, когда он озвучил это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому, тот «засиял, как рождественская елка».