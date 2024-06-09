Макрон спрашивает Байдена: «Надолго ли? Надолго ли?»
Президент США Джо Байден закончил свой пятидневный визит во Францию, который был приурочен к 80-ой годовщине высадки союзных войск в Нормандии. Во время переговоров американского лидера с французским президентом Эммануэлем Макроном обсуждались главным образом наиболее острые вопросы современности.
У Байдена это был единственный зарубежный визит в год выборов. Этим он подчеркнул значимость альянса Америки и Западной Европы, который становится еще более насущным сейчас, когда в мире идут две войны — в Украине и в секторе Газа.
Байден и Макрон продемонстрировали единое отношение к этим двум глобальным конфликтам даже при их «булькающих» расхождениях.
Посмотрим, где же это «булькает»?
В отношении Украины мнения двух лидеров совпадают на 90 процентов. Макрон поблагодарил Байдена за ту роль, которую его страна играет в отражении российской агрессии. Джо Байден вновь подчеркнул важность принятия после шести месяцев паралича в Конгрессе пакета помощи Украине в размере 61 миллиарда долларов.
За день до переговоров оба лидера встретились с украинским президентом Владимиром Зеленским. Байден извинился перед ним за задержку с военной помощью, но заявил, что США будут продолжать всемерно помогать Украине, и это является для Америки «обязательством».
Однако в вопросе о том, до какой степени и в каком формате «будут там» США и Франция, есть некоторые разногласия.
Макрон, если судить по ряду французских источников, собирался во время торжеств в Нормандии объявить о своем плане направить в Украину несколько сот военнослужащих, чтобы оказать помощь украинцам в создании новых моторизованных бригад и разминировании территории. Но пока этот план не приобрел конкретных очертаний. Связано это с крайне прохладной реакцией на него Белого дома, который уже несколько раз заявил, что не собирается посылать в Украину американских солдат, и эта позиция его не изменится.
Макрон, тем не менее, намерен продолжать обсуждение с другими странами-членами НАТО о создании коалиции, которая отправит военнослужащих для обучения ВСУ, и сказал, что детали этого плана «будут известны в ближайшие дни». Французский президент имеет в виду начинающийся на этой неделе саммит «Большой семерки» в Италии, где он продолжит свой диалог с Байденом и другими лидерами стран членов НАТО. Правда, ему будет серьезно препятствовать участие в подготовке досрочных выборов в законодательное собрание Франции, о чем он объявил накануне.
А вот о чем договорились Байден с Макроном, уже без всякого «булькания», стал вопрос об использовании в интересах Украины дохода с замороженных российских активов. До этого несколько западноевропейских стран крайне неоднозначно относились к этой идее. А когда в воскресенье Байдена спросили, пришли ли они с Макроном к общему знаменателю по этому вопросу, он ответил: «Да, и да».
Сейчас средства российского Центробанка в размере 280.9 миллиардов долларов заморожены, и большая часть из них хранится в странах Западной Европы. Доходы с них составляют от 2.5 до 3.5 миллиардов в год и, как подсчитали авторы этой идеи, их будет вполне достаточно, чтобы оплачивать уже одобренный кредит Украине в размере 50 миллиардов долларов.
Таким образом, у Украины будут финансовые средства на весь 2025 год и, возможно, еще дольше.
В поддержку конфискации этих активов выступают в США все - и демократы и республиканцы. Сенатор-республиканец из Южной Каролины Линдси Грэм заявил в интервью CBS, что он просто настаивает на конфискации российских активов и передаче средств на помощь Украине. По словам Грэма, когда он озвучил это предложение президенту Украины Владимиру Зеленскому, тот «засиял, как рождественская елка».
Конфискацию решительно поддержала глава Федеральной резервной системы Джанет Йеллен, которая объявила, что США и страны «Семерки» «добились на этом пути значительного прогресса». Вероятно, о плане будет объявлено на начинающемся саммите G7 в Италии.
Но вполне оптимистический настрой в «Семерке» омрачает тревога в отношении результатов ноябрьских президентских выборов в США и возможность прихода к власти в США Дональда Трампа. В Европе не могли не заметить хвалебные слова Трампа в отношении лидеров России, Китая, Северной Кореи и Венгрии, которые, по его словам, «находятся на вершине своей игры, хотите вы этого или нет». Для союзников США по НАТО у Трампа припасены гораздо более сухие, наполненные скепсисом выражения.
Джо Байден вспоминает о своей встрече с Эммануэлем Макроном на саммите G7 в 2021 году. Тогда он торжественно заявил, что «Америка вернулась». Этим Байден хотел сказать, что после деструктивных хаотических лет Трампа трещины в отношениях США и Западной Европы были устранены.
Во время нынешнего визита во Францию он вспомнил тот разговор. «Макрон тогда посмотрел на меня и спросил: «Надолго ли? Надолго ли?», - сказал Байден.
Этот вопрос сейчас звучит для европейцев намного острее, чем три года назад.