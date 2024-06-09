В Минтруда приняли Марьям Хан

В Министерстве труда и социальной защиты населения состоялась встреча с представителем Фонда народонаселения ООН (UNFPA) в Турции, директором по Азербайджану и Грузии Марьям Хан.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил успешный опыт сотрудничества между министерством и Фондом, подчеркнув работы, проведенные в последние годы по созданию усовершенствованной системы демографического прогнозирования и подготовке прогнозов населения в нашей стране.

Было подчеркнуто значение совместных проектов, реализованных в этих работах, а также в подготовке Национального трансферного счета, охвате социальной поддержкой женщин с инвалидностью и ветеранов войны, продвижении активного старения.

Обсуждалась глобальная программа Фонда народонаселения ООН по борьбе с насилием в отношении женщин, а также работы, выполненные в рамках Плана действий по предотвращению предопределения пола детей до их рождения на 2020-2025 годы, разработанного в сотрудничестве с UNFPA.

Особое внимание было уделено мерам по социальной реабилитации пострадавших от бытового насилия.

Хан выразила удовлетворение продолжительным сотрудничеством между министерством и Фондом, отметив расширение масштаба совместных работ в рамках Страновой программы UNFPA на 2021-2025 годы.

На встрече обсуждались текущая повестка сотрудничества с Фондом народонаселения ООН и предстоящие совместные работы.