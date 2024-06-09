На горячую линию «112» МЧС поступила информация о пожаре в доме на улице А. Джалилова в Хатаинском районе Баку.

Согласно сообщению пресс-службы ведомства, на территорию прибыли силы Государственной противопожарной службы и Бакинского регионального центра МЧС. Было установлено, что возгорание произошло в электропроводке в шахте многоквартирного жилого дома и высок риск распространения огня.

Благодаря оперативному вмешательству пожарных пожар удалось в короткие сроки потушить и предотвратить распространение огня. В рамках мер безопасности силами МЧС были эвакуированы 27 жильцов дома, в том числе 6 несовершеннолетних. Пострадавших нет.