Харьков и Херсон под обстрелами: ранена 102-летняя старушка

«В Харькове предварительно прилет на окраине города в район жилой застройки. О жертвах и разрушениях информация уточняется», - сообщил Терехов.

Российские войска в понедельник ударили по окраине Харькова, где расположена жилая застройка. Возник пожар в доме, сообщили мэр города Игорь Терехов и председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Синегубов уточнил, что, предварительно, россияне использовали управляемую авиабомбу. Удар произошел в 17:35 по местному времени. В результате удара пострадали шесть человек. Также есть повреждения жилых домов, гаражей и авто.

Российские военные также обстреляли Днепровский район Херсона, атака пришлась по жилому дому, написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин. По его словам, в результате обстрела взрывную травму получила 102-летняя женщина. Во время попытки оказать ей медицинскую помощь два сотрудника патрульной службы оказались под повторным обстрелом, сообщил первый замначальника департамента патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий.

По его словам, патрульным вместе с горожанами удалось транспортировать женщину к служебному авто и доставить в больницу.