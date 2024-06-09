В заявлении говорится, что выявлено несоблюдение требований законодательства врачами больниц и военно-врачебных комиссий, осуществляющих медицинское освидетельствование призывников, создание условий для их уклонения от военной службы.

Несмотря на годность к службе, 26 призывников были признаны непригодными к военной службе, 12 человек уклонились от военной службы по различным поддельным документам после прохождения медицинского освидетельствования. В то же время, ошибочно оценив состояние здоровья, 36 человек, которые были не годны к военной службе, признали годными.

С целью устранения выявленных в результате расследования нарушений, причин и условий, их вызвавших, а также предотвращения возникновения негативных ситуаций в будущем, в отношении около 90 врачей и медицинских работников 28 медицинских учреждений направлены представления в качестве меры прокурорского воздействия в Министерство здравоохранения Азербайджанской Республики и Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBIB).