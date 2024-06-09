Фарид Исаев, обозреватель haqqin.az 20:13

Если у вас нет времени вникать в тонкости, все что нужно знать о прошедших выборах в Европейский парламент, это то, что ничего, по большому счету, не изменится. Власть останется в руках крупнейшей фракции Европейской народной партии, объединяющей представителей правых центристских партий. Она будет принимать решения в сотрудничестве с социал-демократами и либералами. С высокой вероятностью на своем посту останется и Урсула фон дер Ляйен – глава Европейской комиссии. Однако как раз в деталях кроется много интересного.

Все в один голос говорят о правом повороте в Европе, и для этого есть основания. Ультраправые партии на европейских выборах победили, заметно прибавив голосов, во Франции и Австрии, в Италии также стали первыми, хотя немного ухудшили результат по сравнению с 2019 годом, в Германии и Нидерландах стали вторыми, но превысили предыдущий результат. В силу своих особенностей, а именно националистического характера своих партий, им сложно наладить межстрановое сотрудничество и создать прочную ультраправую оппозицию в Брюсселе в виде единой фракции, которая стала бы второй по численности. Склонность избирателей находить ответ на свои запросы у националистов-популистов уже не воспринимается как досадный отход от нормы, и традиционные партии правого толка в охоте за электоратом будут смещаться к более радикальной политике. В то же время ультраправые, претендуя на новую норму, становятся менее радикальными. И в том же Европарламенте не исключают, центристы фон дер Ляйен запросто смогут сотрудничать с ультранационалистами Джорджи Мелони, «сестры», возглавляющей партию «Братья Италии» и итальянское правительство и хорошо вписавшейся в европейский истеблишмент, несмотря на благосклонное отношение к фашистскому прошлому своей страны. Не во всех странах у правых заметное продвижение. Так, традиционно сильная партия «Право и справедливость» в Польше подтвердила тренд на утрату прежних позиций, как и ФИДЕС Виктора Орбана в Венгрии. Хотя ФИДЕС и стала первой, но показала худший в истории результат на выборах в Европарламент: неожиданно много голосов у нее отняла партия Петера Мадяра, сформированная буквально за месяц до выборов.

Можно с уверенностью утверждать, что в Европе сильно схлынула зеленая волна: период высокой популярности экологических партий позади. С одной стороны, они выполнили свою задачу, приковав общественное внимание к климатическим вопросам и проблемам окружающей среды, эта повестка перекочевала в программы многих партий. С другой, энергетический кризис, спровоцированный российским газовым шантажом, продемонстрировал, что с мерами, приближающими зеленый переход, несколько поторопились: «слишком много и слишком рано». Той же Германии атомная энергетика сейчас совсем не помешала бы, но от нее директивным образом отказались. В результате в Европарламенте «зеленых» в ближайшие пять лет будет совсем мало. Выборы в Европарламент, которые проходят одновременно в 27 странах, иногда называют промежуточными парламентскими выборами или референдумом о доверии действующим правительствам. Они демонстрируют расстановку политических сил в период между национальными выборами, и в некоторых случаях это просто свидетельство катастрофы. Именно так можно трактовать результаты для трех партий, входящих в правящую коалицию в Германии: все они, социал-демократы, свободные либералы и «зеленые», показали результат хуже, чем христианские социалисты и ультраправые из «Альтернативы для Германии». Столь же безнадежно дело обстоит во Франции, где «Национальное объединение» Марин Ле Пен получило вдвое больше голосов, чем «Возрождение» Эммануэля Макрона.

Но если Олаф Шольц продолжает возглавлять немецкое правительство, смиренно дожидаясь парламентских выборов, которые пройдут в следующем году, Макрон решил ускорить процесс, не дожидаясь 2027 года. Президент Франции объявил о роспуске Национального собрания и досрочных выборах, первый тур которых пройдет уже 30 июня. На первый взгляд, это настоящее политическое самоубийство, ведь вряд ли результаты национальных выборов будут сильно отличаться от выборов в Европарламент, и националисты Ле Пен получают шанс на победу. Но Макрон явно готовил это решение, не сильно заблуждаясь об уровне популярности своей партии. На что же он рассчитывает? Победа французских националистов на выборах в Европарламент может мобилизовать центристов и левых на выборах в Национальное собрание. При двухтуровой системе голосования нынешняя поддержка в 30% почти не оставляет шансов кандидатам «Национального объединения», не сумевшим выиграть в первом туре и прошедшим во второй тур: против них будет голосовать большинство. Даже формально опередив конкурентов в борьбе за парламент, ультраправые не смогут сформировать правительство.