Игроком агдамского клуба стал хорватский голкипер Фабиан Бунтич, у которого также есть немецкий паспорт. 27-летний вратарь заключил с « Карабах ом» 3-летний контракт.

Последним клубом Бунтича была португальская «Визела», где он играл два года. Также он провел шесть сезонов в немецком «Ингольштадте». Бунтич выступал и за юношеские сборные Хорватии.

Трансфер вратаря был необходим «Карабаху» после того, как клуб покинул основной голкипер команды – россиянин Андрей Лунев.