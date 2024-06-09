Блинкен в Иерусалиме: проводит переговоры с Нетаньяху

Встреча премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и госсекретаря США Энтони Блинкена началась в Иерусалиме, сообщила канцелярия главы израильского правительства.

Ожидается, что на встрече основное внимание будет уделено попыткам достичь соглашения с ХАМАСом по вопросу заложников.

В расписании восьмого после нападения ХАМАС на Израиль 7 октября визита Блинкена также встреча с министром обороны Йоавом Галантом.

Госсекретарь прибыл в Израиль из Каира, где встречался с президентом Абдель Фаттахом ас-Сиси. Согласно сообщениям в СМИ, основным предметом переговоров были посреднические усилия в достижении соглашения между Израилем и ХАМАС.