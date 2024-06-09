Пропал самолет вице-президента африканской страны
Самолет вице-президента Малави (страна в Юго-Восточной Африке - ред.) Саулоса Чилимы пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве, передает телеканал BBC со ссылкой на канцелярию главы государства.
На борту самолета находились еще девять человек.
Согласно материалу BBC, президент страны Лазарус Чаквера поручил провести поисково-спасательную операцию. Самолет должен был приземлиться в международном аэропорту города Мзузу на севере страны около 10:00 по местному времени. Из-за инцидента Чаквера отменил свой рабочий визит на Багамы.
Саулос Чилима занимает пост вице-президента Малави с мая 2014 года. AFP отмечает, что в 2022 году он был лишен полномочий из-за судебного разбирательства о взяточничестве с участием британско-малавийского бизнесмена. В мае суд в Малави снял обвинения с господина Чилимы. До начала своей политической карьеры Саулос Чилима занимал руководящие должности в филиалах многонациональных компаний в Малави, включая Unilever, Coca-Cola и Airtel Malawi.