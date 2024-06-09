Пропал самолет вице-президента африканской страны

Самолет вице-президента Малави (страна в Юго-Восточной Африке - ред.) Саулоса Чилимы пропал с радаров после вылета из столицы страны Лилонгве, передает телеканал BBC со ссылкой на канцелярию главы государства.

На борту самолета находились еще девять человек.