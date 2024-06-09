В битве за Бахмут погибли почти 20 тысяч «вагнеровцев»: из них 17 тысяч - зэки расследование BBC и «Медиазоны»
При штурме украинского города Бахмут погибли 19,5 тысяч «вагнеровцев», 90% которых были завербованными заключенными, а не обычными наемниками. Об этом говорится в расследовании BBC и «Медиазоны».
Издания заявили, что получили доступ к полной базе данных о выплатах родственникам погибших. Это опровергает заявления главы ЧВК Евгения Пригожина, который утверждал, что наемники и зэки погибают поровну, а заключенных воспринимают как равных.
Всего на войну в Украину в ряды ЧВК «Вагнер» было завербовано не менее 48 тысяч российских заключенных. Из них погибли 17 тысяч, то есть 35%. Особенно резко потери выросли после 12 сентября 2022 года, когда «вагнеровцы» подошли непосредственно к Бахмуту. Еженедельные потери ЧВК тогда не опускались ниже 400 человек. Иногда гибли по 200 человек в день. Абсолютное большинство из них - зэки.
«Первые вербовки заключенных были направлены на то, чтобы привлечь на фронт осужденных с военным опытом. Отношение к ним не отличалось от отношения к другим. Но позже заключенных стали набирать в качестве расходного материала. Их стали по-другому использовать на поле боя, и это в итоге привело к неравенству в соотношении потерь», - говорит военный эксперт Джек Уотлинг, с которым поговорило BBC.
Битва за Бахмут продолжалась 327 дней. За это время ЧВК потеряла погибшими как минимум 19 547 человек. Из них 17 175 были заключенными, а остальные 2 372 — добровольными наемниками. В общей сложности из «бахмутской мясорубки» не вернулся каждый третий заключенный — 35,5%, если считать число завербованных по бухгалтерии ЧВК.
На выплаты родственникам погибших под Бахмутом ЧВК «Вагнер» потратила почти 108 миллиардов рублей, подсчитали авторы расследования. Каждая семья получала по пять миллионов рублей компенсации плюс 300 тысяч рублей на организацию похорон. Родственникам завербованных заключенных было выплачено 92 530 288 000 рублей, семьям обычных наемников — 15 389 773 000 рублей.
По словам Пригожина, смысл «бахмутской мясорубки» состоял в том, чтобы убить побольше украинских солдат. Он утверждал, что под Бахмутом погибли 50 тысяч бойцов ВСУ и еще 50-70 тысяч получили ранения. Украинский проект UALosses, ведущий подсчет потерь ВСУ по публично доступным некрологам, подтверждает только 8,9 тысячи погибших под Бахмутом украинских солдат.