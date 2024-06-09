При штурме украинского города Бахмут погибли 19,5 тысяч «вагнеровцев», 90% которых были завербованными заключенными, а не обычными наемниками. Об этом говорится в расследовании BBC и «Медиазоны».

Издания заявили, что получили доступ к полной базе данных о выплатах родственникам погибших. Это опровергает заявления главы ЧВК Евгения Пригожина, который утверждал, что наемники и зэки погибают поровну, а заключенных воспринимают как равных.

Всего на войну в Украину в ряды ЧВК «Вагнер» было завербовано не менее 48 тысяч российских заключенных. Из них погибли 17 тысяч, то есть 35%. Особенно резко потери выросли после 12 сентября 2022 года, когда «вагнеровцы» подошли непосредственно к Бахмуту. Еженедельные потери ЧВК тогда не опускались ниже 400 человек. Иногда гибли по 200 человек в день. Абсолютное большинство из них - зэки.