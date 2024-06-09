Эрдоган встретится с супругой убитого экс-лидера бозгурдов Синана Атеша
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ближайшие дни встретится с Айше Атеш, супругой застреленного в январе 2023 года главы организации «Идеалистические очаги» («Серые волки») Синана Атеша. Об этом сообщило Управление коммуникаций Администрации президента Турции.
Отметим, что в Анкаре арестованы 22 подозреваемых по делу Синана Атеша, убитого в результате вооруженного нападения. Айше Атеш заявляет, что настоящие виновники убийства не арестованы.
Айше Атеш
Синан Атеш
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