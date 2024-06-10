Китай призывает созвать «настоящую мирную конференцию» по Украине

Китайский дипломат отметил, что в мирном саммите должны будут на равноправной основе принимать участие Киев и Москва.

Китай предлагает созвать «настоящую мирную конференцию» по урегулированию военного конфликта в Украине, заявил глава МИД КНР Ван И в ходе совещания министров иностранных дел государств — членов БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Кризис в Украине продолжает затягиваться. Китай выступает за своевременный созыв настоящей мирной конференции, одобренной российской и украинской сторонами», — приводит сайт МИД Китая слова Ван И.

Китайский министр добавил, что страны БРИКС должны занимать независимую, объективную и беспристрастную позицию по вопросу урегулирования ситуации в Украине. Он также считает, что государствам — членам БРИКС следует выступать против попыток разжигания новой холодной войны.

Мирный саммит по Украине пройдет 15-16 июня в Швейцарии. Приглашения на мероприятие разосланы 160 странам, принять участие согласились 90 из них. Ожидается присутствие глав нескольких стран G7: канцлера Германии Олафа Шольца, премьеров Канады и Японии Джастина Трюдо и Фумио Кисиды, президента Франции Эммануэля Макрона. США представит вице-президент Камала Харрис.

От посещения форума отказались Аргентина, Индия, Китай, Мексика, Никарагуа и Саудовская Аравия. Не ответила на приглашение Турция.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что РФ всеми силами пытается сорвать саммит в Швейцарии, привлекая для этих целей Китай: «Россия, используя китайское влияние в регионе, используя также китайских дипломатов, делает все, чтобы сорвать мирный саммит». По словам украинского президента, Москва, требуя отказаться от посещения мероприятия, угрожает многим странам блокадой сельхозтоваров и продуктов питания, а также повышением цен на энергоносители.