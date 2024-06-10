Илькин Шафиев, обозреватель haqqin.az 10 июня 2024, 21:51

Как сообщалось ранее, иранский Совет стражей (верховный орган Исламской Республики Иран, контролирующий соответствие Конституции шариату) допустил к участию на внеочередных президентских выборах, которые пройдут 28 июня, шесть кандидатов. На высшую светскую власть в стране будут претендовать председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф, руководитель иранской делегации на ядерных переговорах Саид Джалили, мэр Тегерана Алиреза Закани, депутат парламента Масуд Пезешкиан, бывший министр внутренних дел Мустафа Пурмохаммади и глава фонда шехидов Амирхусейн Казизаде Хашеми. Лидера реформаторов, экс-спикера парламента Али Лариджани и экс-президента страны, избравшего путь диссидента Махмуда Ахмадинежада к выборам, как и ожидалось, не допустили. В целом сквозь «сито шариатского надзора» не прошли 74 претендента. Аналитики называют случившееся «крупнейшей дисквалификацией» за всю историю президентских выборов в Исламской Республике.

Практически все допущенные к выборам кандидаты представляют консервативное крыло, исключая депутата Масуда Пезешкиана, который позиционирует себя как «условный реформатор». По мнению некоторых наблюдателей, у Пезешкиана есть шанс на победу в случае консолидации реформаторского электората. 70-летний Пезешкиан, опытный депутат, проработавший в парламенте пять сроков, к тому же экс-министр здравоохранения, является единственным кандидатом, представляющим значительно ослабленные умеренные и реформистские фракции политического ландшафта Ирана. Политический активист-реформатор Голамхоссейн Карбаши высказал свои оценки относительно потенциальной победы Масуда Пезешкиана на предстоящих президентских выборах в Иране. В интервью новостному изданию «Эбтехаб» Карбаши заявил, что если реформисты мобилизуются и поддержат Пезешкиана, которого он назвал «способным и честным человеком», реальный шанс на победу все еще сохраняется. Эксперт подчеркнул важность привлечения «серых голосов» – неопределившихся или апатичных избирателей – как решающего фактора для победы реформистов. По мнению Карбаши, если на выборах явка составит 25 миллионов избирателей, шансы Пезешкиана на победу значительно возрастут.

Следует отметить, что на последних трех выборах — в 2020, 2021 и 2024 годах — значительная часть избирателей не явилась к избирательным урнам. Явка была существенно ниже 50 процентов, хотя в условиях тотального контроля над информацией сложно определить активность избирателей. Большая часть экспертного сообщества поставила под сомнение обнародованные результаты последних парламентских выборов. В марте 2024 года власти заявили о 40-процентной явке. Карбаши также прокомментировал вероятную политическую поляризацию между сторонниками Пезешкиана и Галибафа, нынешнего спикера парламента. На его взгляд, у Пезешкиана более прочные позиции по сравнению с лагерем Галибафа. Карбаши остановил внимание на текущих конфликтах между кандидатами-консерваторами, подчеркнув историческую традицию внутренних конфликтов в этом стане. Эксперт предупреждает и об опасности: разочарование общественности в этой политической борьбе может обернуться политической апатией, которая будет вредна как для реформистов, так и для консерваторов. Наблюдатели отмечают, что санкционированное высшей духовной властью участие «номинального реформатора» - заданная сверху ролевая игра с целью активизации избирателей и усиления легитимности ослабевающих институтов власти Исламской Республики. Это привычная тактика для иранских властей. Которая завершается активным противодействием со стороны консервативных государственных институтов, ручных СМИ и других инструментов манипуляции и давления в случае победы реформатора. Победивший кандидат-реформатор становится мишенью для нападок и дискредитации.

Правление такого президента оборачивается полным провалом. Что и произошло с президентом Мохаммадом Хатами (1997-2005 гг.), который за время своего пребывания на посту столкнулся с перманентным кризисом, в основном спровоцированным сторонниками жесткой линии. Эта же участь была уготована «центристу» Хасану Роухани (2013-2021), который периодически подвергался преследованиям и непрекращающимся нападкам, но при этом не был подпущен к процессу принятия ключевых экономических и дипломатических решений. Вышеупомянутые президенты были избраны благодаря высокой явке избирателей, поддержанной «реформистскими» группами и партиями. Однако с течением времени общественность осознавала, что ее выбор не обуславливал значимые изменения и прогресс. Если даже реформисты побеждают на президентских выборах и доминируют в парламенте, духовная власть не выпускает реальную власть из своих рук, продолжая осуществлять реакционную политику. Главная интрига нынешней избирательной гонки: сможет ли незапятнанный Пезешкиан вернуть избирателям веру в возможность изменения политики путем волеизъявления?