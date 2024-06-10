С паспортом Азербайджана в 72 страны без визы

В докладе организации говорится, что граждане Азербайджана могут посещать без визы 72 страны мира.

Обладателями паспорта, позволяющего свободно ездить в 194 страны мира, признаны сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания.

Вторая позиция у Южной Кореи, Финляндии, Швеции и Нидерландов, с их паспортами можно съездить в 193 страны без визы.

На третьем месте Австрия, Дания, Великобритания и Ирландия с безвизовым доступом в 192 страны.

На последней позиции - Афганистан, паспорт которого дает доступ в 28 стран.