С паспортом Азербайджана в 72 страны без визы
Азербайджан занял 71-е место в обновленном рейтинге паспортов Henley & Partners Visa Restrictions Index.
В докладе организации говорится, что граждане Азербайджана могут посещать без визы 72 страны мира.
Обладателями паспорта, позволяющего свободно ездить в 194 страны мира, признаны сразу шесть стран: Франция, Германия, Италия, Япония, Сингапур и Испания.
Вторая позиция у Южной Кореи, Финляндии, Швеции и Нидерландов, с их паспортами можно съездить в 193 страны без визы.
На третьем месте Австрия, Дания, Великобритания и Ирландия с безвизовым доступом в 192 страны.
На последней позиции - Афганистан, паспорт которого дает доступ в 28 стран.