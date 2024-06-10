На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о взрыве в жилом доме в поселке Рамана в Баку.

В пресс-службе МЧС сообщили, что по указанному адресу прибыли силы Государственной службы пожарной охраны. Было установлено, что во дворе одноэтажного трехкомнатного дома общей площадью 100 кв.м взорвался без последующего возгорания 50-литровый газовый баллон.

В результате взрыва на стенах кухни появились трещины, взрывной волной выбиты окна, один человек получил легкую травму. Сотрудники МЧС приняли необходимые меры безопасности.