Фидан и Нарышкин обсуждают мир между Баку и Ереваном

Глава МИД Турции Хакан Фидан, прибывший в понедельник с визитом в Россию, встретился в Москве с директором Службы внешней разведки (СВР) Сергеем Нарышкиным. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на дипломатические источники.

Ранее Фидан провел переговоры с секретарем Совета безопасности РФ Сергеем Шойгу.

Согласно источникам, на встречах обсуждались урегулирование в Украине, ситуация в секторе Газа, в Сирии и на переговорах по заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией.

В рамках визита в Россию Хакан Фидан примет участие во встрече глав МИД стран БРИКС+ в Нижнем Новгороде. Ожидаются его переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым, отмечают турецкие дипломатические источники.