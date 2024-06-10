Аскер Манафов, обозреватель haqqin.az 10 июня 2024, 22:35

В Украине сложилась критическая ситуация вокруг города Часов Яр - одного из направлений фронта, на котором сейчас идут самые ожесточенные бои. Части российской армии вошли в восточную часть этого стратегически важного города и продолжают непрерывные атаки на главную линию обороны ВСУ. Как сообщил военный корреспондент Russia Today Владислав Андрица, российские десантники водрузили флаги в восточной части города Часов Яр. «За выходные хорошо подготовленной атакой штурмовые роты 98-й Ивановской дивизии проломили оборону противника в микрорайоне Канал. Микрорайон граничит с каналом Северский Донец–Донбасс», — сказал он.

По его словам, ВСУ стремятся перебросить силы в западную часть города. «Был установлен нашими ребятами в восточной части города в одной из пятиэтажек, где был наблюдательный пункт у нашего противника, флаг ВДВ, флаг России, и сейчас продолжается зачистка этого микрорайона», - сказал Владислав Андрица. Украинское командование подтвердило, что российская армия вошла в восточную часть города, однако опровергло информацию о падении основной линии обороны украинской армии. Спикер Восточной оперативной группировки армии Украины Назар Волошин заявил, что российские войска активно продвигаются в восточной части главной линии обороны. Комментируя распространенное в социальных сетях видео, на котором российские войска движутся среди руин города, а на одном из зданий установлен российский флаг, Волошин сказал, что эти кадры были сняты в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец-Донбасс. Этот канал является главной линией обороны ВСУ в городе.

«Оккупанты не пересекали главной линии обороны, однако активно продвигаются к востоку от нее в этом микрорайоне», - сказал спикер. В свою очередь российские пропагандистские ресурсы сообщили о продвижении ВС РФ на 500 метров в микрорайоне, в то время как тиражировалась информация о боях в районе Новый. При этом бои из микрорайона Канал выдавались за сражения в Новом. По словам Волошина, россияне пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайонах, а также атаковать в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки - на юго-запад от города. Он добавил, что во время штурмов армия РФ применяет не только пехотные подразделения, но танки и бронированные машины. «Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра», - подчеркнул спикер.