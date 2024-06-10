Критическая ситуация в Часовом Яре: Россия продвигается вперед о развитии ситуации
В Украине сложилась критическая ситуация вокруг города Часов Яр - одного из направлений фронта, на котором сейчас идут самые ожесточенные бои. Части российской армии вошли в восточную часть этого стратегически важного города и продолжают непрерывные атаки на главную линию обороны ВСУ.
Как сообщил военный корреспондент Russia Today Владислав Андрица, российские десантники водрузили флаги в восточной части города Часов Яр.
«За выходные хорошо подготовленной атакой штурмовые роты 98-й Ивановской дивизии проломили оборону противника в микрорайоне Канал. Микрорайон граничит с каналом Северский Донец–Донбасс», — сказал он.
По его словам, ВСУ стремятся перебросить силы в западную часть города.
«Был установлен нашими ребятами в восточной части города в одной из пятиэтажек, где был наблюдательный пункт у нашего противника, флаг ВДВ, флаг России, и сейчас продолжается зачистка этого микрорайона», - сказал Владислав Андрица.
Украинское командование подтвердило, что российская армия вошла в восточную часть города, однако опровергло информацию о падении основной линии обороны украинской армии. Спикер Восточной оперативной группировки армии Украины Назар Волошин заявил, что российские войска активно продвигаются в восточной части главной линии обороны.
Комментируя распространенное в социальных сетях видео, на котором российские войска движутся среди руин города, а на одном из зданий установлен российский флаг, Волошин сказал, что эти кадры были сняты в микрорайоне Канал, к востоку от канала Северский Донец-Донбасс. Этот канал является главной линией обороны ВСУ в городе.
«Оккупанты не пересекали главной линии обороны, однако активно продвигаются к востоку от нее в этом микрорайоне», - сказал спикер.
В свою очередь российские пропагандистские ресурсы сообщили о продвижении ВС РФ на 500 метров в микрорайоне, в то время как тиражировалась информация о боях в районе Новый. При этом бои из микрорайона Канал выдавались за сражения в Новом.
По словам Волошина, россияне пытаются штурмовать Часов Яр в этих микрорайонах, а также атаковать в направлении Ивановского, Клещеевки, Андреевки - на юго-запад от города.
Он добавил, что во время штурмов армия РФ применяет не только пехотные подразделения, но танки и бронированные машины.
«Российская армия активизировала свои усилия, однако успехов не имела. Враг активно проводит артиллерийское воздействие, авиационные удары и применяет дроны в окрестностях Часова Яра», - подчеркнул спикер.
Западные СМИ также подтверждают, что ситуация в городе Часов Яр критическая.
«Российские войска добиваются прогресса в достижении своей цели по оккупации стратегически важного города в Донецкой области - Часова Яра», - пишет агентство Reuters.
Отмечается, что захват этого населенного пункта откроет путь российским войскам на другие важные стратегические районы в регионе. Источники агентства в ВСУ сообщают, что ВС России продвигаются вглубь при мощной огневой поддержке. Российские военные используют авиабомбы, ракеты дальнего радиуса действия и беспилотники.
Фактически, российская армия планировала занять этот город к 9 мая, но ожесточенное сопротивление украинцев и частичное утоление снарядного голода ВСУ сорвали планы русских.
Сейчас «Московский комсомолец» со ссылкой на военных корреспондентов пишет, что российский Генштаб решил не торопить войска. Но предполагается, что полный захват города якобы произойдет в течение нескольких недель.