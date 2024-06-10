Горит российский корабль

Возгорание на борту фрегата «Адмирал Левченко» произошло во время учений российского флота в Баренцевом море. Об этом сообщил начальник центра стратегических коммуникаций Сил обороны по югу Украины Дмитрий Плетенчук.

По его словам, масштабный пожар на борту российского корабля начался в моторном отделении. Подтверждений этой информации нет.

Украинские СМИ пишут, что «Адмирал Левченко» относится к советскому классу больших противолодочных кораблей. Спущенный в 1985 году корабль проекта 1155 является усиленной версией украинского флагмана «Гетьман Сагайдачный», который был построен по проекту сторожевых кораблей 11351 «Нерей», предназначенных в первую очередь для пограничных функций. Главное отличие между ними в том, что «Левченко» несет на борту ударное вооружение – ракето-торпеды «Раструб», которые подходят для борьбы как с подводными, так и надводными целями. Энергетическая установка корабля представлена четырьмя газотурбинными установками, которые разгоняют корабль до 29 узлов. Экипаж – 385 матросов и офицеров.