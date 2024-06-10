На фоне роста напряженности с проиранской ливанской группировкой «Хезболла» Израиль усилил тайные операции против оружейных объектов, маршрутов снабжения оружия и высокопоставленных военных, связанных с Ираном. Об этом передает Reuters со ссылкой на информированные сирийские источники.

Агентство, ссылаясь на три неназванных источника, сообщает, что целью авиаударов 2 июня, в результате которых в районе Алеппо погибли 18 человек, включая советника КСИР, был тайный укрепленный оружейный объект. «Укрепленным оружейным объектом» был, по утверждению источников, принадлежащий «Хезболле» завод по производству ракет, и во время авиаудара был убит военный советник Корпуса стражей исламской революции Саид Авияр.

В мае с воздуха была уничтожена колонна грузовиков, направлявшаяся в Ливан с грузом ракет и деталей ракет.

После последовавшего за ударом по иранскому консульству в Дамаске массированного ракетного удара Ирана по Израилю и ответной атаки по иранским объектам израильскими беспилотниками противостояние стихло, однако в последнее время вновь наметилась активизация. Причиной активизации тайных боевых действий стали поставки иранского оружия в Ливан: израильские силы, по утверждению сирийских источников агентства, пытаются нарушить цепочку поставок между Ираном и «Хезболлой» как в Ливане, так и в Сирии.