Борцы за климат и права палестинцев разгромили филиалы британского банка

BBC передает, что они обвиняют банк в финансировании войны в Газе, а также компаний, связанных с добычей и переработкой ископаемого топлива.

Активисты протестных движений в поддержку палестинцев и против климатических изменений разбили окна и вымазали краской стены и банкоматы 20 филиалов банка Barclays по всей Британии.

Группа Palestine Action («Палестинское действие») заявила, что эту акцию она провела в сотрудничестве с «подпольным климатическим движением» Shut The System («Прикрой [или сломай] систему»). Борцы с изменением климата это подтвердили.

Пропалестинская группировка заявила, что их мишенями стали 20 зданий, в которых размещались филиалы банка по всей Англии и Шотландии.

По словам представителя группы Palestine Action, нападение было совершено для того, чтобы «остановить геноцид палестинцев, мешая деятельности поставщиков оружия для израильской армии... а также финансовых компаний, связанных с этими поставщиками оружия».

Борцы с изменениями климата из группировки Shut The System говорят, что вандализм по отношению к зданиям филиалов банка призван положить конец «деятельности банков и страховых компаний, которые способствуют использованию ископаемого топлива».

Протестующие утверждают, что банк Barclays имеет тесные связи с оборонной промышленностью и косвенно финансирует Армию обороны Израиля.

Пресс-секретарь Barclays заявил, что, хотя банк поддерживает право на мирный протест, он призывает всех борцов за права палестинцев и с изменениями климата протестовать «с уважением к нашим клиентам, нашим коллегам и нашей собственности».

Кроме нападений на отделения банка, участники протестов в Манчестере ранее организовали порчу израильских продуктов в супермаркете.