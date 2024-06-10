Финляндия требует от России разъяснений

Ранее, 10 июня, Минобороны Финляндии заявило о подозрении в нарушении российским военным самолетом воздушного пространства страны в восточной части Финского залива.

МИД Финляндии обратился в российское посольство в Хельсинки для разъяснений в связи с предполагаемым нарушением воздушного пространства страны самолетом РФ.

«Министерство иностранных дел Финляндии связалось с посольством России в Хельсинки и потребовало объяснений по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении на странице финского МИД в Х.

Согласно заявлению финского оборонного ведомства, сегодня российский военный самолет находился в воздушном пространстве Финляндии около двух минут. Погранслужба Финляндии начала расследование по подозрению в нарушении воздушного пространства страны.

В Минобороны РФ до этого сообщали о плановых полетах стратегических ракетоносцев Ту-95мс и бомбардировщиков Ту-22м3 над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. В ведомстве заявили, что все полеты самолетов воздушно-космических сил России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.