Жителей Турции и Греции предупредили об аномальной жаре

Метеорологи Греции и Турции предупредили жителей об аномальной для июня жаре. Ожидается, что она продлится два дня - с 11 по 13 июня.

В центральной части Греции повысился риск возникновения лесных пожаров. Греческое отделение Красного Креста призывает держаться дальше от солнца, поддерживать связь с друзьями и родственниками, особенно пожилыми, а также обеспечить домашних животных и бездомных кошек и собак водой.

Турецкая метеорологическая служба заявила, что людям не следует находиться на улице с 11:00 до 16:00. Это особенно касается пожилых людей, детей и людей с хроническими заболеваниями.