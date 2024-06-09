Драматичные видео спецоперации Израиля

Армия обороны Израиля публикует фрагменты видео операции, снятые во время операции «Арнон» по освобождению четырех заложников из сектора Газа. В частности, в понедельник был опубликован момент, как спецназовцы ворвались в квартиру семейства Аль-Джамаль и разыскали там троих израильтян-заложников.

Мать одного из них (Альмога Меира), Джана, подтвердила на пресс-конференции, что ее сын, Андрей Козлов и Шломи Зив содержались в доме журналиста «Аль-Джазиры».

По сообщению палестинского юриста Рами Абду, главы Европейско-Средиземноморской правозащитной организации EuroMedHR, все взрослые члены семьи Аль-Джамаль были убиты при штурме. Абдалла аль-Джамаль был фотокорреспондентом-фрилансером, работал наряду с «Аль-Джазирой» на другие СМИ.