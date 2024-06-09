Запад предлагает заменить газ из России на газ из Азербайджана

Чиновники Евросоюза и правительств европейских стран ведут переговоры с украинской стороной о продлении соглашения о транзите российского газа в страны сообщества через Украину на 2025 год. Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, одним из обсуждаемых сейчас вариантов продолжения транзита является закупка газа в Азербайджане и его транспортировка по российским газопроводам, проходящим по украинской территории. Таким образом исключается приобретение газа у самой РФ, от энергоносителей которой ЕС пытается отказаться, уточняет агентство.

Намерение сохранить транзит через Украину обусловлено тем, что Евросоюз считает его одним из факторов, держащих на плаву украинскую экономику. Кроме того, европейские чиновники опасаются того, что, простаивая, трубопроводы могут прийти в негодность или стать военными целями, поясняет Bloomberg.

Главный исполнительный директор украинского «Нафтогаза» Алексей Чернышов заявил агентству, что Киев позитивно рассматривает инициативу по закупке газа у Баку и намерен продолжать использовать находящуюся на территории страны инфраструктуру. При этом он исключил участие Украины в любых проектах ЕС по продлению транзита, которые будут предполагать контакты с российским «Газпромом».