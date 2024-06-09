Грозное заявление американского военного

США будут защищать Тайвань от возможной военной операции Китая, разместив в Тайваньском проливе тысячи беспилотных кораблей, заявил глава Индо-Тихоокеанского командования США Самуэль Папаро, слова которого цитирует газета The Washington Post.

«Я хочу превратить Тайваньский пролив в беспилотный ад, используя ряд засекреченных возможностей», - сказал Папаро.

Такая реакция последует, по его словам, если китайский флот пересечет 100-мильную зону на подходе к острову, а целью развертывания в проливе «тысяч» беспилотных надводных и подводных кораблей и дронов станет попытка затруднить предполагаемые действия китайской армии.

По его словам, США к 2027 году должны подготовиться к ответу, поскольку в Пекине, по его словам, говорят о намерениях предпринять действия в адрес Тайваня именно к этому сроку.