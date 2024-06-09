Присяжные не смогли вынести вердикт по делу сына Байдена

Первый день заседаний жюри присяжных по делу о нарушениях при хранении оружия сыном президента США Хантером Байденом завершился без вынесения вердикта. Об этом сообщает CNN.

Присяжные заседатели в суде штата Делавэр наблюдали за прениями сторон около недели и приступили к согласованию вердикта во второй половине дня 10 июня. Спустя примерно час обсуждений судья распустил присяжных. Они продолжат заседать в 9:00 11 июня.

Хантер Байден покинул здание суда вслед за присяжными, отмечает CNN.

Обвинение против сына президента Байдена было выдвинуто Министерством юстиции США. Расследование в отношении него по делу о хранении оружия началось в 2018 году, когда стало известно, что в тот период он принимал наркотики и при этом владел револьвером. Американское законодательство запрещает приобретать или хранить оружие людям, которые употребляют или держат у себя наркотические вещества. В сентябре 2023 года большое жюри суда в штате Делавэр утвердило предъявленные Байдену американской прокуратурой обвинения в трех правонарушениях, имеющих отношение к владению оружием. Два правонарушения связаны с тем, что в 2018 году при покупке револьвера Colt Cobra он в письменной форме соврал, что не принимает наркотики. Третье связано с нарушением закона, который запрещает наркозависимым владеть огнестрельным оружием.

По совокупности предъявленных обвинений Байдену может грозить до 25 лет заключения: два пункта предусматривают максимальное наказание в виде 10 лет тюрьмы и $250 тыс. штрафа, третий предполагает пять лет лишения свободы и $250 тыс. штрафа.