Украинцы сбили российский Су-25

В понедельник Силы обороны Украины сбили российский самолет Су-25, сообщает Генштаб ВСУ.

«Самая горячая обстановка остается на Покровском направлении. Враг 21 раз пытался вклиниться в боевые порядки защитников Украины… 19 вражеских атак отбиты. Еще два боестолкновения продолжаются… Уничтожен самолет Су-25, один танк, боевая бронированная машина, пушка и четыре автомобиля», - говорится в сводке.

По состоянию на 22 часа по местному времени на фронте произошло 81 боевое столкновение. Ситуация остается напряженной, но контролируемой.