Зеленский прилетел в Германию

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в конференции по восстановлению Украины и переговоров с федеральным канцлером Олафом Шольцем. Об этом в ночь на вторник, 11 июня, сообщил глава украинского государства.

«URC2024 объединит правительства, десять из которых – на уровне премьер-министров, компании и организации для помощи Украине», – написал Зеленский.

Он отметил, что на переговорах с Олафом Шольцем речь пойдет о дальнейшей оборонной поддержке, развитии украинской системы ПВО, совместном производстве вооружений. Кроме того, будут скоординированы позиции накануне саммита мира, саммита Европейского совета и саммита НАТО.

Также планируется встреча Зеленского с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером и президентом Бундестага Бербель Бас. Кроме того, глава государства посетит военную базу, где проходят обучение украинские военные.