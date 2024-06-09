Израиль представил мощную ракету

Компания Israel Aerospace Industries представила баллистическую ракету AIR LORA. Она разработана на основе израильских баллистических ракет LORA, но теперь ракета может запускаться и с самолетов, представляя класс «воздух-земля».

Отмечается, что разработка варианта баллистической ракеты LORA (Long Range Artillery) воздушного базирования обусловлена потребностью в оружии дальнего действия на фоне атак Ирана по Израилю. Кроме того, ракеты, запускаемые с воздушных платформ, гораздо сложнее перехватить.

Ракета AIR LORA предназначена для поражения защищенных целей, командных центров и прочей инфраструктуры. Усовершенствованная INS/GPS-навигация ракеты и надежная защита от помех GNSS, а также угол атаки в 90 градусов позволяет уверенно поражать объекты противника.

Одной из ключевых особенностей AIR LORA является его способность интегрироваться с различными типами воздушных платформ, включая морской патрульный самолет Boeing P-8, а также истребители F-15 и F-16. Это делает ракету универсальным и привлекательным средством как для экспорта, так и для использования в вооруженных силах других стран. Кроме того, ракета обладает надежной системой наведения на цель, включающей в себя инерциально-навигационную систему совместно с GPS-навигацией, что обеспечивает высокую точность поражения объектов противника.

Характеристики AIR LORA до конца неизвестны, однако предполагается, что диаметр ракеты составляет около 625 мм, длина - 5,2 метра, а вес - 1600 кг. Боевая часть может иметь различную массу - от 240 до 600 кг, в зависимости от типа боеголовки, что влияет на максимальную дальность полета, оцениваемую примерно от 90 до 430 километров. Точность поражения цели остается на высоком уровне, с вероятным отклонением не более 10 метров.