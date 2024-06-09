Мамед Эфендиев, отдел экономики 02:41

В ходе энергетической панели в рамках Петербургского международного экономического форума участники сессии высказывали разные прогнозы по ценам на нефть. Назывались как цифры в 80-100 долларов за баррель, так же прогнозировались снижение и стабилизация. Надо учесть, что в мероприятии принимали участие не дилетанты, а лучшие знатоки нефтяной сферы. Чтобы убедиться в этом, достаточно привести имена некоторых из них - глава «Роснефти» Игорь Сечин, вице-президент Венесуэлы по отраслевой экономике Хосе Феликс Ривас, вице-президент CNPC Чжан Даовэй, директор АО «Технологии ОФС» Давид Гаджимирзаев, председатель наблюдательного совета некоммерческой инициативы правительства Японии по разработке низкоуглеродных технологий Нобуо Танака… Немало было представителей органов власти, российских и зарубежных компаний, ученых, академиков, экспертов и аналитиков.

Многие из участников склонялись к мнению, что спрос на нефть в мире продолжает расти, а развивающиеся страны будут основными драйверами потребления нефти следующие десятилетия. И уже к 2030 году рост спроса в этой группе стран совокупно должен обеспечить 95% мирового прироста потребления. А глава «Роснефти» считает, что рост спроса на нефть ожидается в основном в странах Азии, являющихся основными торговыми партнерами Москвы. По его словам, прогноз ОПЕК рисует вполне реалистичную картину будущего мировой энергетики. Внесли участники ясность и в то, что за июньскими решениями ОПЕК+ не последовало стабилизации цены и не последовало ее роста, а, наоборот - снижение цены, что показывают рыночные котировки. Это, по их мнению, говорит о том, что рынок учитывает другие факторы, которые воздействуют на мировую отрасль. Каковы же они? Действительно, страны ОПЕК+ на встрече 2 июня договорились о продлении на третий квартал добровольных сокращений добычи нефти на 2,2 млн баррелей в сутки. При этом с третьего квартала планируется постепенное восстановление этих объемов добычи. Альянс продлил также основные параметры сделки и добровольные сокращения в объеме 1,66 млн баррелей в сутки на весь 2025 год.

Но котировки на этот раз, вопреки ожиданиям, пошли вниз. Вице-премьер России Александр Новак заявил, что снижение цен на нефть после заседания ОПЕК+ связано со спекулятивными факторами. По его прогнозам, до конца года цены на нефть поднимутся и составят 80-85 долларов за баррель. Не менее оптимистичен тот же Сечин. Он считает, что бюджеты большинства стран - участниц ОПЕК+ в состоянии выдержать возможное снижение цены на нефть, которое может быть частично или полностью компенсировано увеличением поставок. Такой оптимизм у российских официальных лиц выработан, видимо, войной, которую Россия ведет в Украине уже третий год. Этим же фактором можно объяснить и попытку связать снижение цен на нефть после решений ОПЕК+ с наличием на рынке «фантомных баррелей». Правда, о наличии на рынке «фантомных баррелей», также как и «фантомных танкеров» их перевозящих говорят сегодня многие эксперты, и давно. Но все их факты и убеждения сводятся к одному – они исходят из России и представляют большую угрозу для рынка. Но не так считает Сечин. По его мнению, наблюдаемое формирование резервов как западными, так и ближневосточными компаниями может быть ожиданием серьезных изменений рынка. Наличие таких фантомных баррелей, способных оказать масштабное воздействие на рынок, нивелирует влияние добровольного снижения квот на добычу, взятых на себя основными участниками ОПЕК. Это показывают и рыночные котировки, ушедшие вниз после недавнего решения министров стран-участников.