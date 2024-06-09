Россияне захватили село: оно вблизи Часова Яра

Российские войска продвинулись на востоке Украины, захватив село Ивановское Донецкой области. Об этом сообщает проект Deep State.

«Враг продвинулся возле Новопокровского, в Старомайорском и захватил Ивановское. Уточнена линия соприкосновения в Клещеевке», – говорится в сообщении.

Официального подтверждения информации о захвате Ивановского пока нет. Согласно онлайн-картам, расстояние от Ивановского до Часового Яра составляет менее 10 километров.