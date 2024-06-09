Иран недоволен заявлениями Байдена и Макрона

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани раскритиковал совместное заявление президентов США и Франции и отверг содержащиеся там «необоснованные и неприемлемые обвинения» в адрес Тегерана.

«Канани назвал безосновательной и преследующей политические цели антииранскую направленность заявления», - сообщается в заявлении иранского МИД.

Он подчеркнул, что «роль Исламской Республики Иран в установлении и упрочении стабильности и безопасности в регионе и мире, борьбе с террористическими группировками в целях укрепления международной безопасности неоспорима». Кроме того, он подтвердил приверженность Тегерана «техническому сотрудничеству с МАГАТЭ в рамках международных прав и обязательств».

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на совместной пресс-конференции с американским лидером Джо Байденом после переговоров в Елисейском дворце заявил, что Париж и Вашингтон намерены оказать давление на Иран, чтобы добиться от него прекращения действий по «дестабилизации ситуации в регионе».