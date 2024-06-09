Представитель ЕС: «Если Турция присоединится к санкциям против России...»

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, комментируя вопрос членства Турции в Европейском Союзе, заявил, что «если Турция присоединится к санкциям ЕС против России, это изменит игру».

Стано сказал эти слова на встрече с турецкими журналистами в Брюсселе. Он, надев футболку с изображением турецкого флага, поприветствовал представителей СМИ на турецком языке, отметив, что очень любит Турцию.

По его словам, введение Анкарой санкций вызовет «доверие» со стороны ЕС. «Это может стать окончательным доказательством того, что Турция действительно искренне и открыто выражает свою кандидатуру».