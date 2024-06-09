В Минтруда обсудили сотрудничество с Иорданией

Центр труда Организации исламского сотрудничества, открывшийся в Баку в прошлом году в рамках 5-й Конференции министров труда государств-членов ОИС, служит для расширения связей между исламскими странами в сферах труда, занятости, социальной защиты, развития человеческого капитала. Об этом было сказано на встрече в Министерстве труда и социальной защиты населения с новым послом Иордании в Азербайджане Омаром Баракатом Аль-Нахаром.

Министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев отметил высокий уровень отношений между Азербайджаном и Иорданией. Посол был проинформирован о социальных реформах и достижениях Азербайджана в этой сфере. Была отмечена важность расширения сотрудничества двух стран в сфере труда и социальной защиты. В связи с этим был подготовлен проект документа для двустороннего сотрудничества.

Посол Иордании в свою очередь выразил удовлетворение развитием отношений между двумя странами, и что он готов внести вклад в развитие двустороннего сотрудничества и в социальной сфере.

На встрече состоялся обмен мнениями о будущем сотрудничестве между двумя странами в социальной сфере.