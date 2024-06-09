Нелегалов из бывшего Союза приказано депортировать из США

Пограничники американского штата Калифорния получили распоряжение немедленно депортировать найденных нелегальных эмигрантов из нескольких стран бывшего СССР. Речь идет о Грузии, Молдове, Кыргызстане, России, Таджикистане и Узбекистане. Об этом передает газета New York Post со ссылкой на внутренний документ.

Остальных незаконно пересекающих границу могут отпустить с назначением суда в США, однако они не смогут подать заявление на предоставление убежища, говорится в документе. Об этом также рассказал NYP источник в пограничном патруле.

Таможенная и пограничная служба (CBP) подтвердила Fox News, что приказ распространяется только на сектор Сан-Диего, который в настоящее время является самым загруженным районом для нелегальной миграции.

По данным NYP, освобождены с назначением даты суда могут быть также те, у кого обнаруживается «обоснованный страх» перед возвращением в страну исхода, в том числе Мексику и другие государства, с которыми у США есть соглашение о депортации. Им также не разрешат ходатайствовать о предоставлении убежища.

Эти указания даны на фоне вступившего в силу указа президента США Джо Байдена, который запрещает ходатайствовать о предоставлении убежища в Штатах нелегалам. Согласно документу, их будут депортировать в страны исхода в ускоренном порядке.