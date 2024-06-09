Северокорейские солдаты зашли на территорию Южной Кореи

По данным JCS, северокорейские солдаты перешли границу в пределах демилитаризованной зоны на центральном участке около 12:30 воскресенья, 9 июня. После предупредительных выстрелов они вернулись на свою сторону границы.

В JCS считают, что северокорейские военнослужащие, выполнявшие задачу в демилитаризованной зоне, не собирались пересекать границу, поскольку сразу вернулись после предупреждения. Там пояснили, что сейчас зона заросла травой и кустами, из-за чего знак демаркационной линии трудно увидеть.

Ситуация на границе обострилась после того, как Северная Корея с конца мая запустила на территорию Южной Кореи сотни воздушных шаров с мусором и навозом. Пхеньян объяснил это ответом на запуск шаров с пропагандистскими листовками, критикующими северокорейское руководство.

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщало, чтоСеверная Корея с ночи 28 мая до утра 2 июня отправила в сторону Южной Кореи 15 т мусора. Пхеньян утверждает, что южнокорейские активисты запускали шары с листовками против северокорейского руководства, а также деньги, рис или флешки с корейскими сериалами.