В России разбился Су-34: экипаж погиб

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полета, сообщили в Минобороны РФ.

«Самолет упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб», — сказали ТАСС в военном ведомстве.

Российские телеграм-каналы пишут, что около полуночи 11 июня истребитель ударился о скалу в районе села Горный Дзуарикау. Это село находится между Владикавказом и Южной Осетией.

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На место падения самолета вылетела комиссия Воздушно-космических сил (ВКС) России, добавили в Минобороны РФ.