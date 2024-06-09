США сняли запрет на поставку оружия «Азову»

Власти США сняли запрет на поставки американского оружия 12-й бригаде специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины, сообщает Washington Post со ссылкой на Госдепартамент.

«12-я бригада спецназа Украины «Азов» прошла проверку на соответствие закону Лихи, проводимую Госдепартаментом США», — цитирует издание заявление ведомства.

Речь идет о законе, который не позволяет предоставлять военную помощь США иностранным подразделениям, уличенным в серьезных нарушениях прав человека. Он назван в честь бывшего сенатора Патрика Лихи.

Госдеп заявил, что не нашел никаких доказательств подобных нарушений. Запрет был введен около 10 лет назад.

Представитель ведомства отказался сообщить, когда был снят запрет и дошло ли американское оружие до бойцов «Азова».

Руководство «Азова» и украинское правительство не ответили на просьбы WP о комментарии.