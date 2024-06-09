Предложение ректора по поводу COP 29

"Количество отходов, выбрасываемых в окружающую среду, достаточно велико. Этот факт и в целом опасность ущерба отходов окружающей среде, можно сказать, принято всеми. Основная проблема здесь не в определении «правильного количества» отходов, выбрасываемых в окружающую среду в мире. Другими словами, речь идет о максимальном количестве отходов, которое угрожает будущему планеты. То есть после того, какой объем отходов выбрасывается в окружающую среду, начинается «цикл подсчета».

Хорошо известно и широко признано, что в экономической науке не существует единого правильного ответа. Но, несмотря на это, важно найти и повсеместно принять единственно правильный ответ на вопрос, каким должно быть «нужное количество» отходов, выбрасываемых в окружающую среду. С точки зрения определения «точного количества» отходов COP 29, которая пройдет в ноябре, Баку имеет шанс превратиться в глобальный центр. С этой целью мы предлагаем создать Глобальную комиссию на COP-29. Председательство в этой Глобальной комиссии президента Азербайджана Ильхама Алиева является самой большой гарантией того, что глобальная экологическая проблема будет решена", - написал Мурадов.