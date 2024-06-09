Израиль нанес авиаудары по Ливану. Об этом сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что израильские истребители обстреляли несколько объектов радикальной группировки «Хезболла» в районах Баальбека и Айтарун, включая подразделение материально-технического обеспечения, военный объект и две военные структуры.

ЦАХАЛ обосновал эти авиаудары ответом за сбитый израильский беспилотник, который «действовал в небе Ливана» вчера, 10 июня.