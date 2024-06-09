Макрон решил уйти

Президент Франции Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста главы государства в случае победы правых на парламентских выборах. Об этом сообщила радиостанция Europe 1 со ссылкой на источник.

"Отставка президента не является табу. Да, сегодня нужно рассматривать все сценарии, - приводит радиостанция слова одного из приближенных Макрона. - Он готов пожертвовать концом своего пятилетнего срока".

Europe 1 утверждает, что этот "сценарий крайних мер" сам Макрон обсуждал в последние недели с одним из своих собеседников.

В то же время радиостанция подчеркивает, что отставка не является предпочтительным вариантом для президента, "хотя ее перспектива должна служить в этой кампании для драматизации предстоящих выборов".

Другая стратегия, которую может избрать президент, - это сосуществование во власти с правым "Национальным объединением" в случае его победы на парламентских выборах, чтобы "не мешать провалу политики этой партии до 2027 года", когда в стране должны пройти президентские выборы.