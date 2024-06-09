Банк Республика, один из крупнейших коммерческих банков страны, и Нидерландский Банк Развития Предпринимательства (FMO) подписали очередное крупное кредитное соглашение.

Согласно договору, международный финансовый институт выделит Банку кредит на сумму 25 миллионов долларов США сроком на 4 года, и средства будут предоставлены в национальной валюте.

Привлеченные средства позволят усилить кредитную поддержку приоритетного как для Банка, так и для экономики страны, реального сектора экономики. В частности, средства будут использованы на финансирование агро, микро, малых и средних предприятий, в том числе для развития деятельности молодых предпринимателей, а также женщин-предпринимателей в стране.

Подписание данного соглашения - это очередной показатель уверенности международных финансовых институтов в профессионализме, качестве обслуживания, оперативной работе, а также в долгосрочной стабильности Банка Республика.

Банк Республика имеет обширную региональную сеть и является одним из 5 крупнейших банков страны. Развитие международного сотрудничества является одним из приоритетных направлений деятельности банка. Сегодня среди международных партнеров банка более 30 финансовых институтов по всему миру.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив в Call Center Банка по номеру 144.