Россия и Беларусь: второй этап ядерных учений

В России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил, сообщает Минобороны РФ.

В ходе учений будут отработаны вопросы совместной подготовки частей вооруженных сил РФ и Беларуси к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Учения направлены на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России и Беларуси в целях безусловного обеспечения суверенитета и территориальной целостности Союзного государства.