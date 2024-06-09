Тенгиз Аблотия, автор haqqin.az 10:23

Прошедшие выборы в Европарламент стали отрезвляющим душем для тех, кто питал не слишком реалистичные надежды на «правую революцию» в Евросоюзе, которая изменит все и всех. Ожидания такого рода будоражили воображение миллионов европейцев. Очередь из желающих увидеть старушку Европу более соглашательской, консервативной и прагматичной протянулась от Польши до Португалии. В первую очередь, на это, конечно же, надеялась Россия, рассчитывавшая, что радикальное изменение состава «брюссельского обкома» позволит ее союзникам или как минимум сторонникам постоянных уступок в ее адрес торпедировать оказание военной помощи Украине.

Так уж сложилось, что среди потенциальных союзников России, или тех, кто готов принимать во внимание любые аргументы Кремля, чтобы ездить по миру с лозунгом «С Россией надо говорить, ее нельзя игнорировать», как правило, числились правые партии. При этом понять, что именно европейским правым так нравится в путинской России, практически невозможно. Правда, один аргумент проступает относительно четко - европейские радикалы видят во Владимире Путине главного союзника в противостоянии мощным волнам бесконтрольной миграции, захлестнувшей Старый Свет в последнее десятилетие. Но почему-то они отказываются замечать, что Россия сама переполнена мигрантами, главным образом, из стран постсоветской Центральной Азии. И отношения между «понаехавшими» и коренным населением в этих краях ничуть не проще, чем во Франции или Германии. Российские пропагандисты и европейские правые любят демонстрировать видео или фотографии крупных городов Старого Света в дни исламских праздников, когда улицы запружены молящимися мусульманами. При этом благоразумно «не замечая», что в эти же дни Москва выглядит примерно так же, как Париж, Лондон или Кельн. В такие моменты местные националисты называют российскую столицу «Москвабадом», намекая сами знаете на кого…

Таким образом, пророссийские настроения европейских правых хоть и не имеют под собой никакой основы, остаются тем не менее реальностью. Отсюда и надежда Кремля, что на выборах в Европарламент победят правые силы, с которыми России, соответственно, будет намного проще найти общий язык. Как очевидец могу подтвердить, что с особым нетерпением и даже придыханием за парламентскими выборами в ЕС следили и в Грузии. Хотя вроде бы и не с чего – где Грузия и где Европарламент? Однако все дело в том, что правящая партия «Грузинская мечта», с одной стороны, стремится до предела закрутить гайки, уничтожить оппозицию, заткнуть голоса недовольных, словом, узурпировать власть в стране на ближайшие лет этак десять, с другой – не хочет окончательно порывать с Европой, получать от нее экономические санкции и лишиться безвизового режима с ЕС. В общем, позиция властей Грузии предельно ясна - принимайте нас такими, какие мы есть, и будем продолжать с вами дружить.

А знаете почему политическое руководство 3,7-миллионой Грузии, толком не производящее ничего, кроме вина, ферросплавов и «Боржоми», в последнее время разговаривало с ЕС и США в таком тоне, который не позволял себе даже всемогущий товарищ Си Цзиньпин? Уж не знаю, кто так жестоко обманул Бидзину Иванишвили и политическое руководство «Грузинской мечты», но все они были убеждены, что в ходе выборов в Европе произойдет революция, в результате которой большинство в Европарламенте останется за ультраправыми партиями. То есть, выражаясь образно, за коллективным Виктором Орбаном, который окажется более терпимым в отношении разного рода подозрительных режимов. Что ж, если у кого-то и были такие расчеты, то, судя по всему, о них уже можно забыть. Да, в составе Европарламента будут определенные изменения, кто-то получит меньше мест, чем в прошлый раз, кто-то больше, к примеру, те же правые силы, в определенной степени усилившие свое присутствие. Однако общий мейнстрим в Европарламенте остался неизменным. Более того, вполне возможно, что в роли главы Еврокомиссии, иначе говоря, президента Евросоюза, мы вновь увидим Урсулу фон дер Ляйен. Словом, со всей очевидностью становится ясно, что никаких серьезных изменений в политике ЕС не будет, поддержка Украины, как и раньше, останется стержнем внешней политики ЕС, а лозунг «Говорить с Россией любой ценой» будет таким же неактуальным, каким и был на протяжении двух с лишним лет войны.

Не будет правого поворота в ЕС, не будет крена в сторону более циничной real politic, предполагающей отсутствие ценностей и приоритет интересов. Результаты выборов в ЕС показали, насколько искажено восприятие Евросоюза в глазах лидеров многих стран мира, реально не понимающих, что речь идет о конгломерации 27 очень разных во многих отношениях стран. Когда смотришь на Европу с высоты, кажется, что миграция из стран Ближнего Востока и Африки – это проблема тотальная и общая. Но спустившись на землю, начинаешь различать нюансы. К примеру, во Франции проблема миграции стоит намного острее, чем, скажем, в Италии. Где она тоже есть. Но, гуляя по итальянским (греческим, испанским, португальским) городам, вы все-таки можете определить, что находитесь именно в этой стране. В отличие, например, от Марселя, где мигрантов уже больше, чем местных. А ведь есть еще Восточная Европа, где мигрантов, конечно же, тоже немало, но они в большинстве своем из соседних европейских стран. К тому же они не сидят на шее у Польши, Чехии, Венгрии, Хорватии, а работают и кормят свои семьи в Украине, Грузии, Беларуси, Молдове...