В Гахе приостановили деятельность частной клиники в связи с нарушениями правил пожарной безопасности. Информацию распространило Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

По информации ведомства, сотрудники МЧС выявили многочисленные недочеты в области пожарной безопасности в частной клинике İnvitro.

Было установлено, что данные недочеты представляют прямую угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Объект не обеспечен устройствами автоматического пожаротушения и пожарной сигнализации, а электрооборудование не установлено в соответствии с требованиями "Правил устройства электроустановок".

Кроме того, план эвакуации в здании составлен неправильно, а запасные выходы закрыты, объект не обеспечен первичными средствами пожаротушения.

Учитывая все вышесказанное, работа клиники İnvitro приостановлена, сообщили в МЧС.