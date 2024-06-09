Стратегическая авиация РФ над Балтикой

Пограничная служба Финляндии проводит расследование предполагаемого нарушения границы российским военным самолетом. Если оно подтвердится, это станет первым таким случаем после вступления Финляндии в НАТО, сообщает «Голос Америки».

Как говорится на сайте Министерства обороны Финляндии, инцидент мог произойти утром 10 июня. Российский самолет, предположительно, залетел вглубь территории Финляндии приблизительно на две минуты, нарушив границу на 2,5 километра в восточной части Финского залива. О типе самолета-нарушителя не сообщается.

В Москве случившееся не комментировали. Но Министерство обороны России отчиталось о плановых полетах стратегической авиации над Балтийским, Баренцевым и Норвежским морями.